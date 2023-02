Genova – Ancora emergenza cinghiali per le strade della città ed ancora pericolo per automobilisti e motociclisti.

I cinghiali sono stati segnalati in corso Europa, tra Quarto e Quinto, a passeggiare tranquillamente per strada nella zona dell’Ac Hotel e in via Negrotto Cambiaso a Rivarolo.

Ancora una volta l’emergenza è scattata con la sorveglianza degli animali e le segnalazioni, con messaggi di pericolo, tramite i canali di comunicazione della Polizia Locale impegnata a garantire la sicurezza di chi si trova a passare nella zona.

Sorveglianza doverosa dopo il ripetersi di incidenti anche molto gravi che hanno coinvolto motociclisti e ungulati.

(Foto di Archivio)