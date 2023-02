Genova – La festa in maschera nei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena prosegue sino a sabato 25 febbraio con i tre Sestieri del centro storico genovese che si uniranno per festeggiare il Carnevale animando le strade con concerti, danze, attività per bambini e parate in maschera.

La manifestazione è il primo momento pubblico condiviso dai tre Sestieri a seguito del Patto di Sussidiarietà del centro storico di Genova, una co-progettazione promossa nell’ambito del Piano Caruggi e denominata “Progetto di Comunità per i Sestieri di Prè, Molo e Maddalena” tra il Comune di Genova e più di 90 enti del terzo settore, coordinati dalla Cooperativa Sociale Il Cesto.

Gli obiettivi concordati sono il miglioramento di vita delle persone che abitano, lavorano, transitano e vivono il centro storico, favorire la partecipazione civica, promuovere una comunità educante e costruire un tessuto sociale sempre più inclusivo, coeso e interculturale.

Questo il programma degli eventi:

SABATO 18.02

Corteo di Carnevale Dal Sestiere della Maddalena:

Partenza ore 15:00, Piazza della Maddalena in compagnia di un trampoliere e un giocoliere

Dal Sestiere di Prè:

Partenza ore 15:00, Commenda di Prè

Piazza delle Marinelle con trucca bimbi e consegna gadget rumorosi – Piazzetta Sant’Elena – Piazza dei Trogoli con animazione per bambini 3 – 6 (laboratori e pentolaccia) – Via Prè – Piazza Santa Sabina Casa della giovane – Vico untoria – Piazza del Campo, dove canteremo una canzone di Fabrizio De Andrè per festeggiare il suo compleanno

Arrivo ore 17:00, Piazza Don Gallo Punto di incontro dei due cortei dove verranno distribuite caramelle, bugie e merenda per tutti.

“In portantina a Palazzo Spinola! Vieni in maschera e fotografati su una piccola portantina”

Durante il Corteo di Carnevale nell’atrio di Palazzo Spinola i bambini avranno la possibilità di fotografarsi all’interno di una piccola portantina in legno.

Carnevale a Casa Colombo: facciamo festa con Inti – Casa Colombo, ore 15:00

Un Carnevale per tutti: laboratorio creativo per bambini, passeggiata interculturale MigranTour per adulti e danza in costume per tutti i partecipanti!

Organizzato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con MigranTour e Ass. Tierra del Sol

Concerto Hybrid Bass

Area Archeologica Giardini Luzzati, ore 22:00

In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

DOMENICA 19.02

#Molo

Pentolaccia e bugie -Piazza Giardini Luzzati, ore 16:30 – In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

Concerto degli Extraliscio Giardini Luzzati, ore 18:30 – In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

MARTEDì 21.02:

#Prè #Molo #Maddalena

Parata in maschera del Centro Servizi per la Famiglia Centro Est

con i bambini e le bambine di tutto il centro storico insieme alla Banda Faladeira

Dal Sestiere del Molo:

ore 16:20 Partenza Piazza Teresa Mattei

Giardini Luzzati – Via San Donato – Via San Bernardo – Via Canneto il curto – Piazza Banchi

ore 17:45 Arrivo Caricamento

Dal Sestiere di Prè:

ore 16:20 Partenza Piazza delle Marinelle

Via Prè – Via Gramsci lato mare

ore 17:45 Arrivo Caricamento

SABATO 25.02

#Prè

Pentolaccia in Campo – Piazza del Campo, ore 10:00 – Mostra mercato artisti e artigiani

Piazza Don Gallo, ore 10:00 – Mostra fotografica “Un, due, tre, tra le mani un libro c’è” di Marianna Langella

Piazza Don Gallo, ore 15:00 – Narrazione della storia: “Le Tre Gallinelle” a cura dell’associazione “Le Mileggiame”

Piazza Don Gallo, ore 16:00 – Canti dei Trallallero folk genovese con “I RECUGGEITI”

Piazza del Campo, ore 16:00 – Prima pentolaccia per bambini 3/6 anni

Piazza del Campo, ore 16:30 -Seconda pentolaccia per bambini 6/11 anni

Musicisti on the Road