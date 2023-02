Genova – Un incontro nella sala multisensoriale di Palazzo Rosso, dove è conservato il plastico in 3D che riproduce l’assetto di Strada Nuova e dei giardini dei suoi palazzi alla fine del ‘500, per sottolineare, in occasione della Giornata del Braille 2023, il valore dell’accessibilità.

Su questo focus, sono intervenuti l’assessore Lorenza Rosso e il vicepresidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Stefano Mantero.

«L’inclusione, il superamento delle barriere e degli ostacoli sono una delle priorità di questa amministrazione – ha spiegato l’assessore alla Disabilità Lorenza Rosso – In concomitanza con la Giornata del Braille 2023, un sistema che ha cambiato l’approccio alla lettura e alla scrittura per i non vedenti, abbiamo voluto incontrarci con loro nella sala multisensoriale di Palazzo Rosso, che abbiamo inaugurato nel dicembre scorso, per ribadire l’importanza dell’accessibilità alla cultura. Il plastico interattivo di Strada Nuova è un piccolo ma rilevante tassello di un percorso più ampio, che ci vede impegnati nella creazione di luoghi inclusivi e fruibili per tutti i cittadini e i turisti».

«Il 21 febbraio si festeggia la giornata dedicata a Louis Braille, inventore della scrittura per non vedenti che porta il suo cognome – ha commentato il vicepresidente di UICI Liguria, Stefano Mantero – Approfittiamo di questa data per confermare ancora una volta la fondamentale importanza della cultura, il cui accesso deve essere garantito a tutti: a questo percorso il Braille ha contribuito e seguita a contribuire per gli ipo e non vedenti di tutto il mondo».

Grazie al codice Braille, che si articola attraverso la combinazione di puntini in 64 modi differenti, le persone con disabilità visiva di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di accedere ai percorsi scolastici come tutti gli altri, arrivando anche a intraprendere carriere prestigiose in diversi settori.

Oggi il Braille è utilizzato in tutti i paesi del mondo ed è stato adattato a ogni lingua conosciuta, dall’albanese allo zulu