Allerta Arancione per neve, in Liguria, sino alle 13 di oggi, lunedì 27 febbraio per i versanti padani di ponente (Zona D) dove poi proseguirà Gialla sino alle 18.

Allerta neve Gialla sino alle 13 sui versanti padani di Levante (Zona E) e per le zone interne del centro (Zona B)..

Confermato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale su tutta la Liguria.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO Nevicate deboli, a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 10 cm su parte occidentale (tra cui autostrada A6), tra 2 e 10 cm su parte orientale, deboli su E con accumuli tra 2 e 10 cm. Nella notte deboli nevicate su comuni interni di B con locali accumuli tra 2 e 3 cm oltre 300m, e di AC oltre 400-500 m con locali spolverate su tratte autostradali presenti. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h), in calo su CE. Disagio fisiologico fino a molto freddo.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Fino a metà giornata possibili locali e deboli nevicate su parte più interna di D. Fenomeni in graduale esaurimento. Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h su AB, 50-60 km/h su CDE; valori ovunque maggiori sui rilievi. Disagio fisiologico per freddo su ABC, molto freddo su DE.