Genova – C’è tempo sino al 5 di marzo per candidarsi alla ricerca di personale avviata da Poste Italiane nella provincia di Genova.

Il personale verrebbe inserito nell’organico aziendale con un contratto a tempo determinato e si occuperà di recapitare pacchi, lettere e raccomandate secondo le specifiche esigenze aziendali.

Non è specificato il numero di persone che Poste Italiane sta cercando sul territorio genovese ma è possibile candidarsi inserendo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” entro domenica 5 marzo.

I candidati dovranno possedere il Diploma di scuola media superiore e la patente di guida idonea per la guida di mezzi aziendali.

Una volta iscritti si verrà convocati per partecipare alle selezioni.