Genova – Ancora violenza nella zona di Sottoripa, a breve distanza dal Porto Antico, “salotto buono” del Turismo genovese. Una lite tra immigrati, intorno alle 18, si è trasformata in rissa e ad un tratto è spuntato un machete, un’arma con una lama di oltre 60 cm, che solo per caso non ha provocato decessi.

La comparsa dell’arma ha scatenato il panico tra turisti e genovesi presenti nella zona di piazza Caricamento ed ha richiamato in zona molte auto della polizia locale e delle forze dell’ordine in genere.

A fatica gli agenti hanno diviso i due contendenti allontanando nel contempo gruppi di persone che “difendevano” le persone implicate come se si trattasse di un normale spettacolo.

Fortunatamente la presenza massiccia di agenti e divise ha riportato la situazione alla normalità e le due persone, ferite, sono state trasferite in ospedale.

L’episodio conferma ancora una volta l’emergenza in atto nella parte antica della città e la necessità di un rafforzamento dei controlli richiesto ormai quotidianamente da chi vive e lavora nella zona.

A restare ferito in modo più grave proprio la persona che brandiva il machete. In corso indagini per accertare le cause della lite e l’eventuale coinvolgimento nella risa di altre persone.