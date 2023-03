Pietra Ligure (Savona) – Pullman scolastico contro un muro in autostrada, chiusa la A10 e soccorsi diversi feriti. Momenti di terrore, questa mattina, intorno alle 8, sull’autostrada Genova – Ventimiglia per un grave incidente stradale che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Dalle prime informazioni risulta che un pullman scolastico con a bordo studenti diretti ad una settimana bianca ha perso il controllo sbandando e poi finendo contro un muro per cause ancora da accertare.

Sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco e l’autostrada risulterebbe chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

L’incidente è avvenuto tra Finale Ligure e Borghetto in direzione Francia e sul pullman sembra viaggiassero circa 50 bambini e i loro accompagnatori.

Ci sarebbero diversi feriti ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di morte

notizia in aggiornamento