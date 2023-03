Genova – Inizia male anche questa settimana sul fronte del traffico autostradale attorno al capoluogo ligure. Auto e Tir sono già in coda, causa gli interminabili lavori, sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Ovada e Masone, sia in direzione mare che in direzione nord.

Proseguono le proteste di automobilisti e trasportatori che chiedono che il biglietto dei tratti interessati dai lavori vengano azzerati a prescindere, senza passaggi attraverso piattaforme e bigliettazioni che dovrebbero registrare i ritardi e calcolare sconti.

App e piattaforme che – secondo gli utenti – non sempre applicano la scontistica.

L’azzeramento delle tariffe durante tutta la durata dei lavori garantirebbe almeno l’applicazione del minimo risarcimento.