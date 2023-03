Genova – Strada riaperta, in via di Pino, sulle alture di Molassana, in ValBisagno, per il Tir che si è incastrato nella notte in una curva “a U” per un errore del navigatore.

Il pesante automezzo si è bloccato all’altezza dell’impianto sportivo di Ca de rissi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per cercare di limitare i disagi per il traffico e per fornire informazioni a chi deve raggiungere le località della zona. Nel frattempo una grossa autogru ha spostato il Tir permettendo la riapertura della strada