Ancora correnti umide di origine atlantica sulla Liguria e ancora per i prossimi giorni porteranno nuvole e qualche locale precipitazione sul levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 8 marzo 2023

Condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, specie sul levante dove non si escludono piogge a tratti. Tempo più asciutto a ponente dove saranno presenti anche ampie schiarite.

Venti tesi da sud-ovest al largo. Rotazione ciclonica sottocosta con intensità moderata da sud-est a levante e debole da nord-est a ponente.

Mare molto mosso o a tratti agitato, specialmente al largo, per onda da sud-ovest.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime

Costa: min +8/12°C, max +12/14°C

Interno: min +3 (fondovalle/collina)/+7°C , max +8/11°C (fondovalle/collina)

Giovedì 9 marzo 2023

Cielo sereno o al più velato a ponente, nubi più compatte sul centro-levante con locali precipitazioni a tratti sullo spezzino.

Venti da sud-ovest tesi/forti al largo del Golfo. Rotazione ciclonica sottocosta con intensità moderata da sud-est a levante e debole da nord-est a ponente.

Mare molto mosso o a tratti agitato.

Temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 10 marzo 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso a ponente, maggior copertura nuvolosa sul centro-levante, con locali precipitazioni sullo spezzino.

Vento di Libeccio forte al largo

Condizioni meteomarine ancora proibitive.