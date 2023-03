Camogli (Genova) – Migliorano, all’ospedale San Martino di Genova e all’ospedale di Lavagna le persone ferite ieri sera nell’incidente avvenuto sulla strada statale Aurelia nel comune di Camogli.

Per cause ancora da accertare un pullman e un’auto si sono scontrati ieri sera, intorno alle 21 e tra le lamiere sono rimaste ferite tre persone.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e del 118 e le forze dell’ordine.

I pompieri hanno estratto dai veicoli il conducente del pullman di lina e due persone che viaggiavano nell’auto e le hanno affidate alle cure del personale del 118.

La strada è rimasta bloccata a lungo sino alla rimozione dei veicoli incidentati.

Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

(Notizia in aggiornamento)