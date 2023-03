Uno dei dieci campionamenti effettuati da Asl 1 ha rilevato la presenza dell’agente tossico 1,2,3-Tricloropropano in una quantità 50 volte superiore al limite di legge. Si attendono in queste ore gli esiti degli altri nove campionamenti riferiti a territori limitrofi.

Taggia – E’ allarme nel comune di Taggia, in provincia di Imperia, per la scoperta di un agente tossico nell’acquedotto comunale .

I rifornimenti alternativi

Il sindaco Mario Conio fa sapere che Rivieracqua, di concerto con il Comune, ha posizionato due autobotti per il rifornimento di acqua potabile – una a Taggia in piazza 4 Novembre e una ad Arma in Villa Boselli – e si sta adoperando per l’installazione di due ulteriori cisterne: una a Levà nell’ex parcheggio Lentisco e una in zona Borghi adiacente all’area giochi.