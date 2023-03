Se avete subito un furto in casa negli ultimi 20 anni dovreste sapere che la questura di Bologna cerca i proprietari dei beni recentemente sequestrati nell’abitazione di una persona accusata di ricettazione.

Si tratta di oggetti di valore – gioielli, orologi, monete – bottino di furti avvenuti negli ultimi 20 anni, presumibilmente nel centro-nord Italia.

Gli oggetti sono visibili via web sulla pagina della Polizia di Stato (https://questure.poliziadistato.it/servizio/operazione-aurum)

Chi dovesse trovare qualcosa di sua proprietà può chiamare la questura di Bologna al numero 051-6401776, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30

I beni, per un valore di circa 6 milioni di euro e dal peso complessivo di 1,5 tonnellate, sono stati recuperati dai poliziotti della Squadra Mobile di Bologna. Erano nella disponibilità di un uomo incensurato. La sua abitazione, è stato documentato dalle indagini, era frequentata da numerosi ricettatori della zona.