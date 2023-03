Genova – Una scarica di calcinacci che cade da un’altezza di decine di metri sulla strada sottostante ed evita per un soffio alcune persone di passaggio. Ancora una tragedia mancata per un soffio, questa mattina, in piazza Codevilla, sotto il ponte di Sturla, dove diversi pezzi di cemento si sono staccati dalla volta del ponte soprastante e sono precipitati a terra.

Non è la prima volta che la zona viene interessata dalla caduta di calcinacci e pezzi anche piuttosto grandi di cemento e metallo. Sotto il ponte passano le auto e anche i bambini diretti al locale asilo. Il timore è che, prima o dopo, possa accadere un incidente davvero grave.

“Abbiamo già provveduto a contattare il Presidente del Municipio che si è subito attivato – racconta Serena Finocchio, consigliera del Municipio Levante – sta anche giungendo sul posto una pattuglia di polizia”.