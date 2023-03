Genova – Sono due le patenti ritirate dalla polizia locale per guida in stato d’ebrezza a seguito dei controlli svolti nella notte tra venerdì e sabato.

Il primo caso è avvenuto in corso Europa intorno alle ore 3:30, quando un giovane neopatentato è stato sorpreso al volante della sua auto con una gradazione di 0.8 grammi per litro (per i neopatentati la legge impone di avere zero alcol nel sangue).

Il secondo, invece, in corso Italia, dove gli agenti della polizia locale sono intervenuti per un incidente intorno alle 4:00. Dopo aver effettuato l’etilometro, è emerso che uno dei guidatori avesse un tasso alcolemico di 1.5 grammi nel sangue. La sua patente è stata ritirata.