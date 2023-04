Savona – Lutto nel mondo dello Spettacolo per la morte di Marco Marras Casu, conosciuto con il nome d’arte di Penelope Please. Attore, Drag Queen ed insegnante di tecniche di seduzione, Marras Casu aveva vinto il titolo di Miss Drag Queen Italia a Torre del Lago, in Toscana, nel 2020 per poi intraprendere una carriera fatta di trasmissioni radio e interventi satirici in alcuni spettacoli di successo.

A Genova aveva un largo seguito nelle lezioni di sesso organizzate tra il comico e il provocatorio nel salotto di Melanie Braun, nel centro storico di Genova.

Epico – e seguitissimo sul web – il suo corso semiserio con consigli “hot” rivolto alle donne.

Marco Marras Casu aveva 50 anni.

Lo staff di Miss Drag Queen Italia lo ricorda Marco con un messaggio postato sulla pagina Facebook del concorso.

“Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! Rimarrai per sempre la nostra Miss! L’intera comunità drag ed il Mamamia si stringono alla famiglia e ai suoi affetti più cari”

Alla famiglia le più sentite condoglianze dalla Redazione di LiguriaOggi.it