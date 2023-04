Savona – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e danni limitati, ieri sera, nell’incendio divampato su un terrazzo di un appartamento di via Guidobono.

Intorno alle 19,30 i vicini di casa si sono preoccupati per un forte odore di bruciato che proveniva dall’esterno ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme, divampate su un terrazzo per cause ancora da accertare, rischiavano di propagarsi all’interno di un appartamento.

I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme avviando le prime verifiche per accertare le cause del rogo.

Forse un corto circuito ha innescato il principio di incendio che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.