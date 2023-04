Albisola Superiore (Genova) – Un incidente si è verificato intorno alle ore 8:30 di questa mattina in via della Pace, dove una donna – per cause ancora da verificare – avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, finendo per colpire altri due mezzi (un’automobile e un camion).

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno soccorso la donna – unica a rimanere ferita – e l’hanno trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante alcune fratture, non sarebbe in pericolo di vita.