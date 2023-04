Genova – Torna libero uno degli ospiti più “affezionati” della clinica per il recupero degli animali di Enpa. E’ tornato in libertà il passero rimasto invischiato in una trappola con colla topicida e salvato dai volontari di Enpa e curato al Cras di Campomorone.

“Finalmente anche per il nostro lungodegente Passero è giunta l’ora della libertà – scrive Enpa Genova sulla sua pagina Facebook – Soprannominato 41bis per la sua abilità nello sgattaiolare fuori dalla gabbia durante le pulizie, era arrivato al CRAS perché rimasto vittima di una trappola con colla topicida. Le ali erano quindi rimaste invischiate danneggiandosi e ci è voluto diverso tempo per consentire al piumaggio di ripristinarsi.

Il video al rallentatore dimostra che era ormai pronto, con grande sollievo da parte di tutti i volontari che avevano ormai adottato diverse strategie per riuscire a non farlo più scappare. Anche i più piccoli ci danno un gran da fare”

Enpa ricorda che è possibile sostenere il loro lavoro visitando la pagina https://linktr.ee/crasenpagenova