Rapallo (Genova) – E’ stato identificato ed arrestato l’autore di una serie di furti di moto e auto registrata tra febbraio e marzo nella zona del Tigullio. In una occasione l’autore aveva causato un incidente a Recco dopo aver rubato una vettura.

L’uomo, un 53enne, era fuggito ma le forze dell’ordine sono risalite a lui attraverso la visione delle riprese di numerose telecamere di sorveglianza della zona.

A seguito di accurate indagini, soprattutto mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Rapallo sono riusciti ad individuare nel 53enne il responsabile dei furti e dell’incidente.

Ieri gli agenti si sono recati al carcere di Marassi, dove l’uomo è già detenuto per altri reati, e hanno eseguito l’ordinanza di custodia.

Il 53enne è stato anche denunciato per il furto di altri due scooter compiuti il 7 e l’ 8 marzo scorsi.