Il passaggio di un veloce ma intenso fronte freddo interessa da ieri notte le regioni settentrionali portando la formazione di rovesci e temporali. Già a partire da domani, però, è atteso un netto miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 13 aprile 2023

Dopo i rovesci della notte tra savonese orientale, genovese e spezzino, breve pausa dai fenomeni dopo l’alba e ripresa in tarda mattinata, con temporali in moto dal basso Piemonte verso la costa ligure.

Fenomeni disomogenei sull’imperiese e sul savonese, più organizzati su genovese e Tigullio, solo rovesci sullo spezzino.

Deciso miglioramento da metà pomeriggio, con ampie schiarite.

Venti a rotazione ciclonica, rinforza il ponente al largo con raffiche fino a 70km/h dal pomeriggio.

Mare molto mosso. Agitato dal pomeriggio

Temperature in calo nei valori massimi.

Costa: min 11/13°C, max 13/15°C

Interno: min +3/7°C , max 8/9°C (fondovalle/collina)

Venerdì 14 aprile 2023

Tempo stabile e soleggiato. Possibile passaggio di innocue nubi cumuliformi nel pomeriggio.

Venti forti da sw, specialmente al largo

Mare molto mosso.

Temperature in calo nelle minime, in aumento le massime

Tendenza per sabato 15 aprile 2023

Nuovo passaggio perturbato ad appannaggio del levante ligure, dove saranno possibili dei piovaschi. Tra variabile e poco nuvoloso a ponente.

Venti moderati -forti da sud ovest