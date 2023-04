Busalla – Sull’autostrada A7 Genova – Milano, alle ore 17:00 circa, sono terminati gli interventi di ripristino della galleria Boccardo, nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano, ed è stata disattivata la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta precedentemente installata per consentire lo svolgimento delle lavorazioni necessarie.

Tali interventi, che si sono resi necessari a seguito dell’urto della volta della galleria da parte di un mezzo pesante nella giornata di ieri, hanno riguardato il ripristino degli impianti e dei presidi tecnici della galleria.

Attualmente, nel tratto interessato, si registra 1 km di coda in direzione Milano.