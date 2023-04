La perturbazione che ha attraversato la Liguria nella giornata di ieri si allontana velocemente lasciando però condizioni di variabilità, ma con prevalenza di schiarite. Brusco calo delle temperature che si farà sentire ancora per qualche giorno, specie al mattino e in serata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 14 aprile 2023

Al mattino qualche nube sui versanti padani in via di attenuazione, cielo sereno altrove. In giornata cielo quasi ovunque sereno, ma con nubi in parziale aumento in serata ad iniziare da ovest.

Venti moderati da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio.

Mare molto mosso.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime

Costa: min 10/13°C, max 16/20°C

Interno: min -1/4°C , max 12/18°C (fondovalle/collina)

Sabato 15 aprile 2023

Nubi irregolari su tutta la regione. Non si escludono piovaschi o rovesci nel pomeriggio sul settore centro-orientale, in via di attenuazione in serata.

Venti moderati da sud-est, in rotazione a nord ovunque in serata.

Mare da molto mosso a mosso.

Temperature pressochè stazionarie.

Tendenza per domenica 16 aprile 2023

Bel tempo a parte qualche nube nelle zone interne del Levante, senza conseguenze.

Venti deboli settentrionali.

Temperature in aumento