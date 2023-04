Sono previsti disagi anche in Liguria per lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia che scatta alle 9 di questa mattina per terminare, salvo imprevisti, alle 17.

Lo stato di agitazione è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali.

A complicare la situazione si segnala che cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.