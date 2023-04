Genova – Un giovane di 24 anni è stato colpito ad un braccio, ieri notte, da almeno un colpo di pistola. E’ successo dopo l’una e mezza in via Pastorino.

Il giovane, soccorso prima da passanti e poi dall’ambulanza delle Croce d’Oro di Manesseno, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena mentre i carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le prime indagini per accertare le circostanze del ferimento e per identificare ed arrestare il responsabile.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto avvenuto ma la gravità dell’episodio sta suscitando forte preoccupazione tra i residenti del quartiere di Bolzaneto dove gli episodi di criminalità sono in forte aumento.