Regione Liguria invita i cittadini, appassionati di bicicletta e non a partecipare, sabato 22 aprile, all’inaugurazione del nuovo tratto della ciclabile tra San Lorenzo al Mare e Imperia. Circa 900 metri che permettono di percorrere interamente su ciclovia gli oltre 28 chilometri che separano Imperia da Ospedaletti.

Un’opera da oltre un milione e 450mila euro complessivi che si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica, e che in Liguria si svilupperà per oltre 436 km

Partenza ore 11.00 dalla ex stazione di San Lorenzo con arrivo a Borgo Prino: ad accogliere i ciclisti, stand gastronomici e animazione per i più piccoli

Questo il programma:

Alle 11, dall’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare, partirà una pedalata di circa 4 km fino al parcheggio Borgo Prino a Imperia.

A Piazzale Borgo Prino Imperia, dalle 12.30, i ciclisti troveranno gli stand dei comuni della ciclabile del ponente con con cibo, intrattenimento e animazione:

ore 12:30 Esibizione di BIKE TRIAL

ore 14:00 Animazione Compagnia del Teatro dei Mille colori

ore 14:45 seconda esibizione Diego Donadonibus Biker

ore 15:15 Musica dal vivo con i Piano B.