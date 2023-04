Genova – Ancora emergenza cinghiali a spasso per la strada ed ancora in corso Europa, nel levante genovese, all’altezza dell’Aci Hotel.

Intorno alle 3 della scorsa notte le segnalazioni di residenti e automobilisti di passaggio hanno fatto scattare l’allarme alla polizia locale che ha subito diffuso un messaggio di emergenza per informare chi poteva trovarsi a passare per la zona con auto o moto.

Una famigliola di cinghiali stava infatti passeggiando tranquillamente per la strada, incurante della possibilità di causare un incidente anche con gravi conseguenze.

La polizia locale ha monitorato la situazione sino a conclusione dell’emergenza.

(Foto di Archivio)