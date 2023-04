Rapallo – I giocatori che sono arrivati questa mattina al circolo Golf Tennis di Rapallo si sono trovati davanti agli occhi uno spettacolo inconsueto e inatteso: uno sciame di api aveva deciso di fermarsi su un campo, ricoprendo quasi totalmente la sedia occupata normalmente dal giudice di gara.

Immediatamente è partita la richiesta di aiuto: una squadra di apicoltori si sta dirigendo in via Mameli per recuperare le api e riportare l’area in sicurezza.

Con l’arrivo della primavera non è raro trovarsi davanti a questo fenomeno naturale che si chiama “sciamatura con cui le api formano nuove colonie: ogni anno nell’arnia nasce una nuova ape regina e la vecchia abbandona l’alveare con una parte delle sue operaie volando a fondare una nuova famiglia. Nel volo il gruppo di api, sino a 20mila, formano un ammasso con al centro la regina e nella ricerca di un luogo adatto dove fermarsi possono posarsi ovunque. Chiunque noti uno sciame può contattare i Vigili del Fuoco (che però intervengono direttamentesolo se vi sono condizioni di pericolo) o le associazioni di apicoltori (Alpamiele 347.697.5960, ApiGenova 010.50.91.63).