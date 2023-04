Genova – Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo ha iniziato a litigare con il padre e poi lo ha aggredito e i vicini di casa hanno chiamato i carabinieri.

Movimentato episodio in un appartamento di via Cornigliano, nell’omonimo quartiere genovese. Un 30enne su di giri per le abbondanti bevute ha percosso il padre e, quando i carabinieri si sono presentati alla porta per capire cosa stava succedendo ha inveito anche contro di loro e li ha aggrediti.

L’uomo, bloccato dai militari, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e percosse all’anziano genitore.