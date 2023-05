Genova – Traffico nel caos, nel quartiere di Marassi, per i festeggiamenti del pre-partita allo stadio Luigi Ferraris. Corso De Stefanis invasa dai tifosi che sventolano bandiere e lanciano petardi e fuochi artificiali in mezzo alla strada e polizia locale alle prese con un blocco del traffico che rischia di raddoppiare se l’incontro dovesse finire in modo da favorire la promozione in serie A.

Automobilisti e residenti furiosi e battute “di spirito” di chi passeggia tranquillamente in mezzo alla strada o, peggio, dovrebbe prevenire simili manifestazioni.

Per arrivare in zona stadio dal sottopasso di Brignole si deve procedere a passo d’uomo, tra blocchi stradali delle forze dell’ordine e altri improvvisati da chi crede di poter calpestare i diritti degli altri per andare ad una partita.