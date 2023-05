Camogli (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del ragazzino di 12 anni che si è tuffato in mare urtando il fondale con la testa e la schiena.

Il ragazzo, residente nel torinese e in vacanza con i genitori nel borgo marinaro, ha deciso di fare un bagno approfittando delle temperature estive ma quando si è lanciato ha urtato il fondale perdendo in sensi.

Soccorso da altri bagnanti è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove i medici lo hanno medicato in attesa di altri e più approfonditi esami per accertare eventuali lesioni traumatiche grave.