Genova – Il ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere vicino alla stazione di Brignole sta causando il blocco del traffico ferroviario e stradale nella zona. Pesanti i disagi per il traffico locale ma anche per treni e Metropolitana.

Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un proiettile da artiglieria o di un ordigno lanciato durante i bombardamenti.

La zona del ritrovamento è quella del costruendo parco ferroviario, sul lato di Borgo Incrociati.

Subito dopo la scoperta il cantiere è stato evacuato e si attende l’arrivo degli artificieri dell’Esercito che valuteranno il tipo di intervento.

notizia in aggiornamento

(foto di Archvio)