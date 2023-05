Genova – Intervento dei vigili del fuoco ancora in atto per l’incendio di un appartamento in via della Maddalena con il coinvolgimento di parte del tetto di un palazzo.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare il palazzo per precauzione e poi sono entrati nei locali avvolti dalle fiamme iniziando le operazioni di spegnimento particolarmente complesse per le molte parti in legno dell’edificio storico.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali hanno iniziato le operazione di spegnimento delle fiamme, mettendo in sicurezza la zona ed evacuando tre persone.

Al momento, per fortuna, non si registrano feriti o intossicati.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che nel palazzo interessato dalle fiamme fossero in corso dei lavori di ristrutturazione.

notizia in aggiornamento