La Spezia – Ha cercato di disfarsi del telefonino appena rubato quando ha visto le divise della polizia ma gli agenti lo hanno bloccato e hanno recuperato lo smartphone con le foto della derubata.

E’ stato denunciato per furto il 54enne spezzino, già noto alle forze dell’ordine che ha rubato un telefono cellulare nel negozio di via Nobili.

La proprietaria, quando si è accorta del furto, ha subito chiamato la polizia dando una descrizione della persona che poco prima era entrata nel negozio ed era uscita probabilmente con il telefono in tasca.

Gli agenti hanno riconosciuto un “volto noto” e si sono recati nelle zone frequentate dal sospettato che, appena li ha visti, ha gettato a terra il telefonino.

Gli agenti lo hanno fermato e poi hanno recuperato il telefono, un iPhone, che conteneva le foto della persona derubata.

Per il fermato sono scattate le manette per furto mentre il telefono è tornato alla legittima proprietaria.