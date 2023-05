Genova – Raffica di incidenti questa mattina in corso Europa a causa della presenza di olio o materiale viscido sull’asfalto. A farne le spese sono soprattutto i motociclisti.

Ancora una volta l’emergenza di olio su strada causa incidenti e, ancora una volta, non si trova il responsabile. La polizia locale ha inviato un messaggio di allerta per invitare motociclisti e automobilisti alla massima prudenza, soprattutto nella zona del cavalcavia in prossimità di via Cavallotti.

Il fenomeno di olio su strada è sempre presente in città e più volte la polizia locale è stata costretta ad inviare messaggi di allerta per informare i cittadini genovesi del rischio sulle strade.