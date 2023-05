La Spezia – Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a magazzino al primo piano dell’edificio sull’angolo tra via Galilei e via Felice Cavallotti.

La squadra partita dalla sede centrale ha spento in pochi minuti il piccolo focolaio, che aveva coinvolto alcune sedie.

Dopo aver messo in sicurezza il locale hanno ventilato le scale per evacuare il fumo che vi si era accumulato.

Non si è reso necessario evacuare il palazzo e nessuno è rimasto intossicato.