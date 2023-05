Genova – Il magistrato che segue il caso dell’incidente mortale avvenuto ieri a Cornigliano ha ordinato il sequestro del telefonino del camionista alla guida del mezzo e l’autopsia per il corpo di Maria Mercedes Moran Huayamave, 50 anni, vittima dell’investimento mortale.

Dopo gli accertamenti sulle condizioni fisiche del 42enne alla guida del Tir, infatti, la Procura della Repubblica intende accertare se l’uomo fosse “distratto” mentre muoveva il pesante automezzo senza rendersi conto che davanti aveva due persone che stavano tentando di attraversare la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il pesante automezzo si è mosso, ripartendo, travolgendo la donna deceduta e una seconda persona che si trovava al suo fianco e che solo per un caso fortuito non è stata a sua volta schiacciata.

Nel frattempo continuano ad infuriare le proteste e le polemiche perché in via Cornigliano, nonostante i divieti, continuano a passare mezzi pesanti senza che, apparentemente, nessuno provveda a fermarli.

I residenti pubblicano sulle pagine social le foto dei mezzi che violano i divieti e chiedono che in via Cornigliano stazionino in pianta stabile le forze dell’ordine per disincentivare questa costante violazione. Inoltre si chiede che venga rafforzata la segnaletica stradale che informa che il passaggio nella strada è proibito dalle 7 alle 17.

In molti chiedono che il divieto venga poi esteso all’intera giornata.