Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, nel tratto tra Ovada e Masone, per lavori.

Il restringimento della carreggiata dovuto ai cantieri causa l’incolonnamento dei mezzi con i consueti disagi per chi si sposta.

A rendere più complicata la situazione sulla rete autostradale le precipitazioni diffuse.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto delle distanze di sicurezza per l’asfalt reso viscido dalla pioggia