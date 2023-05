Genova – Si è sentita male dopo aver scoperto di essere stata derubata e per lo shock finisce in ospedale in gravi condizioni.

E’ successo in via Fillak, a Sampiedarena, ad una donna che ha poi raccontato ai vicini, prima di sentirsi male, di aver anche incrociato i ladri nelle scale e di aver temuto il peggio quando ha visto che scendevano di corsa con un grosso sacco sulle spalle.

Arrivata alla porta di casa si è subito resa conto che qualcuno l’aveva forzata e dentro l’appartamento era stato messo in disordine ed erano spariti gioielli e oggetti di valore.

La donna ha fatto a tempo ad uscire e a chiedere aiuto e poi si è accasciata a terra, colpita da un malore.

Sul posto è così intervenuta la polizia e l’ambulanza del 118 che ha portato la donna in ospedale.