Loano (Savona) – Sono in corso le operazioni per domare l’incendio boschivo divampato oggi a Loano, nel savonese, in località Verzi.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i volontati anti incendio.

La Sala Operativa regionale sta monitorando la situazione e ha attivato l’intervento dell’elicottero, che sta operando sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai volontari dell’antincendio boschivo.

La situazione non presenta, al momento, criticità in quanto le fiamme sono lontane dalle abitazioni.