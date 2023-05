Venti in aumento sino a burrasca in Liguria ed Arpal ha diffuso un avviso meteorologico per domani, martedì 16 maggio, con particolare riguardo per il Levante della regione. ARPAL I venti dai quadranti settentrionali sono attesi in rinforzo dalla serata di oggi, lunedì 15 maggio, e domani, martedì 16, saranno di burrasca forte (75-90 km/h) su C specie in mattinata, con raffiche oltre i 120-140 km/h su rilievi e crinali più esposti.

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) anche sul settore centrale (zona B) e sull’entroterra di Levante (zona E).