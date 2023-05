Genova – Due locali di via Prè sono state chiuse e sanzionate per problemi di natura sanitaria a seguito di controlli della Polizia locale e della Asl 3 in collaborazione con Guardia di Finanza e polizia.

Si tratta dell’esito di controlli effettuati nella zona di Principe e vicoli vicini da parte delle forze dell’ordine in collaborazione e sinergia.

I due locali sono stati verificati e sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie che hanno fatto scattare la chiusura e le sanzioni per circa 8mila euro ai titolari.

Nell’operazione, condotta da persona del del Commissariato Prè, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Liguria, personale della Questura, della Polizia Ferroviaria, 1 unità cinofila della Guardia di Finanza, 4 dipendenti della Polizia Locale e 3 funzionari della ASL3 ha effettuato un servizio ad alto impatto finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, presso la stazione ferroviaria di Principe e la zona Darsena.

Durante la serata sono state identificate 120 persone