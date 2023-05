Genova – Il giornalista genovese Elio Domeniconi è morto a 91 anni. Sue alcune delle testate di Gossip “locale” più amate e seguite e che hanno segnato un’epoca.

Domeniconi aveva studiato al Liceo Classico e poi le prime esperienze al Corriere Mercantile e alla Gazzetta dello Sport.

Il giornalista Elio Domeniconi è però conosciuto nella sua città per aver sdoganato il Gossip locale elevandolo al rango di “notizia”.

Per decenni alcune delle sue riviste – come Genova Vip – sono state seguite con grandissima attenzione anche dal pubblico più snob e “insospettabile” che negava in pubblico di leggerle ma le sfogliava dalla prima all’ultima pagina, sperando di essere stato citato e alla ricerca dell’ultimo pettegolezzo, specie quelli sulle famiglie della Genova Bene.

(Foto da Genova3000)