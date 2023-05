Genova – Tifosi in festa sino a tarda sera per l’accordo raggiunto per la cessione della Sampdoria al gruppo che si è impegnato a condurre società e squadra fuori dal pantano economico e sportivo in cui sembrava oramai condannata. Lo stesso Massimo Ferrero ha confermato la cessione e l’accordo raggiunto pur lasciando con un “mi rimpiangeranno” che a qualche osservatore è sembrato sibillino e inquietante.

Ora, però, viene la parte più complessa dell’operazione, ovvero la ristrutturazione del debito, il pagamento dei creditori e i progetti per il futuro che ha evitato il fallimento e la retrocessione in serie D ma non ha ancora delineato il cammino verso il ritorno in serie A.

Lo stesso Sanna, al termine della riunione fiume nel corso della quale c’è stato il via libera al passaggio da Ferrero alla nuova cordata della società ha parlato chiaramente

“Un passo importante – ha spiegato Lanna – Ora che ne sono tanti altri da fare”