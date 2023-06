Genova – Nuovi disagi in Valbisagno dove sono stati aperti due nuovi cantieri, in LungoBisagno Dalmazia, che si aggiungono ai molti altri che da mesi rallentano il traffico e fanno perdere la pazienza agli automobilisti.

Oggi due trivelle sono apparse aprendo altri cantieri e la strada, in direzione mare, risulta ristretta ad una sola corsia.

Nelle ore di punta il traffico è impazzito e gli automobilisti sono di nuovo infuriati.

I tempi di percorrenza si dilatano ed ormai, per il tragitto tra la parte alta della Valbisagno e Brignole diventa un’impresa ogni giorno.

“Ci sono cantieri che spuntano come i funghi – spiegano i residenti – e gli scavi proseguono a rilento. Ogni giorno abbiamo auto in coda sotto casa, inquinamento acustico e gas di scarico. Vorremmo sapere cosa sta succedendo”.

Le perplessità dei residenti si aggiungono a quelle di chi ogni giorno percorre la vallata per andare in centro e per tornare a casa.

I cantieri non si contano più e tutti e due gli assi viari, a destra e a sinistra del Bisagno, sembrano gruviera per tutti i cantieri aperti e chiusi a ritmo forsennato.