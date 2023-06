Savona – Un operaio edile di 42 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal giudice a seguito di una serie di indagini svolte nelle ultime settimane.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un operaio edile con alcuni precedenti – spacciava cocaina in grosse quantità in giro per la città di Savona e, talvolta, si incontrava con i suoi clienti a casa.

Sempre nell’ambito della stessa operazione, è stato denunciato con obbligo di firma un tatuatore di 23 anni accusato di spacciare hashish sia nella provincia di Genova, dove risiede, che in quella di Savona, dove talvolta si recava per incontrare i suoi clienti.