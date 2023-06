Genova – Ha perso il controllo della moto sui cui viaggiava ed è caduto rovinosamente a terra. Grave incidente, ieri notte, intorno alla mezzanotte, in via Tolemaide, nel quartiere della Foce.

Per cause ancora da accertare i motociclista è caduto a terra riportando alcune ferite e fratture.

Soccorso dal 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale ma al momento non sarebbero coinvolti altri veicoli.