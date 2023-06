Genova – Nuovo allarme bocconi avvelenati per i cani. Questa volta è successo a Molassana, in via di Pino, poco prima del campo da pallone di Cà de Rissi. Una donna ha trovato alcune polpette contenenti chiodi e puntine da disegno nel proprio giardino dove gira liberamente in cane.

Il ritrovamento ha sconvolto la persona che ha chiamato le forze dell’ordine e poi ha lanciato un appello su Facebook.

“sta girando un maniaco serial kille di cani – ha spiegato la segnalatrice – state attenti ai giardini e ai terrazzi e controllate sempre prima di lasciare liberi i vostri amici a 4 zampe”.

La segnalazione è stata raccolta dalle forze dell’ordine che indagheranno sulla vicenda anche attraverso le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona.

Chi avesse informazioni o video o avesse ritrovato altre polpette killer può contattare le forze dell’ordine al 112 o rivolgersi alla polizia locale alla speciale sezione che si occupa della Tutela degli animali.