Genova – Ennesimo grave incidente, questa mattina, sulle strade genovesi. Una donna incinta e con una bambina di 2 anni per mano è stata investita in corso Italia, all’altezza dei Bagni Lido.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in circostanze ancora da chiarire ma sembra che un’auto l’abbia travolta mentre attraversava la strada, gettandola a terra.

Subito soccorsa dai passanti, la donna è stata stabilizzata dal personale dell’ambulanza del 118 e poi trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

In ospedale anche la bambina di appena 2 anni cui è stato attribuito il codice giallo ed è stata accompagnata all’ospedale Gaslini per altri accertamenti.

Corso Italia risulta chiusa al traffico in direzione levante per consentire i rilievi della polizia locale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità.

Aumentano le perplessità dei genovesi sulla pericolosità delle strade visto il continuo aumento degli incidenti anche in strade dove sono presenti dissuasori e semafori in grado di sanzionare gli automobilisti indisciplinati.

L’incidente in corso Italia è avvenuto in un tratto con pista ciclabile e auto su una sola corsia di marcia.