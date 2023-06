Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le strade cittadine e nuove emergenze per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Intorno all’una della scorsa notte una famigliola di cinghiali ha deciso di farsi una passeggiata in via San Fruttuoso, nell’omonimo quartiere genovese.

Subito è scattato l’allarme e la polizia locale ha diramato l’allerta per evitare indicenti per automobilisti e motociclisti e una pattuglia si è recata in loco per seguire gli animali e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un’ora più tardi altre segnalazioni nella zona di Marassi, tra via Maurizio Sacchi e via Stefanina Moro e infine in via Fereggiano.

Anche in questo caso un gruppetto di cinghiali passeggiava per strada tranquillamente ed è scattata l’allerta con invio di messaggi agli automobilisti e invio di pattuglia della polizia locale.